"طباخ بوتين" يوضح لـ "رفيقه" ماكرون علاقة فاغنر بالجيش الروسي

اعتبر يفغيني بريغوجين رئيس شركة فاغنر الروسية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعيش في عالم من الأوهام، وذلك ردًا على قوله إن "مجموعة فاغنر أصبحت رسميًا جزءًا من الجيش الروسي".

وقال بريغوجين المعروف بـ "طباخ بوتين": "الرفيق ماكرون، أنت تعيش في عالم من الأوهام، وليس لديك سوى القليل من المعلومات حول ما يحدث في أفريقيا وما يحدث في موسكو".

وأضاف عبر قناته على التلغرام: "لم يكن لمجموعة فاغنر علاقة بالجيش الروسي، فهي جيش خاص، عمل ويعمل وسيعمل في جميع أنحاء العالم، بقدر ما ترغب أنت وأصدقاؤك الأمريكيون في أن يكون الأمر بخلاف ذلك، نحن نحمي أولئك الذين تم إذلالهم على مدى عقود عديدة".