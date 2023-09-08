الحكومة الإسرائيلية تدرس تأجيل انتخابات البلديات العربية

تدرس الحكومة الإسرائيلية خيارات لتأجيل انتخابات المجالس المحلية في 12 بلدة عربية، أو تعيين لجان خاصة لإدارة تلك البلديات العربية، وذلك خشية سيطرة المنظمات الإجرامية عليها، ضمن تفشٍ غير مسبوق للجريمة المنظمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.

وناقشت اللجنة الفرعية للتصدي للجريمة في المجتمع العربي، برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة أمس الخميس، سبل إبعاد المنظمات الإجرامية عن السلطات المحلية العربية (البلديات).

وأثار مندوبو الشاباك والشرطة، المخاوف من قيام منظمات إجرامية بتهديد المرشحين، أو زرع مرشحين نيابة عنهم للسيطرة على السلطات المحلية العربية.

وحسب ما أوردت اللجنة الفرعية في بيان مقتضب: "تم خلال المناقشة، اقتراح تأجيل الانتخابات في 12 سلطة محلية عربية لمدة ثلاثة أشهر، أو تعيين لجنة من قبل وزارة الداخلية، لمنع تدخل التنظيمات الإجرامية".