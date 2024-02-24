روسيا تسقط 11 مسيّرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت11 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق مناطق بيلغورود وتولا وكورسك وليبيتسك.
وقالت عبر سلسلة بيانات إنه "تم إيقاف محاولة هجوم لنظام كييف باستخدام طائرة دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وفي وقت سابق، قالت السلطات الإقليمية إن الدفاع الجوي أسقط طائرتين دون طيار فوق منطقة تولا، بشكل أولي، من دون وقوع إصابات أو أضرار.
كما تم تدمير طائرة أوكرانية مسيّرة بواسطة الدفاع الجوي المناوب فوق أراضي منطقة مقاطعة كورسك، حسبما قالت وزارة الدفاع وحاكم المنطقة، رومان ستاروفويت، عبر قناته على تليغرام.
وفي ساعات الفجر الأولى من السبت، تم تدمير مسيّرتين في تولا، واعتراض مسيّرة وتدمير أخرى في كورسك، واعتراض طائرتين دون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك.
وتقصف القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام المناطق الوسطى والحدودية في روسيا، وتنفذ ضربات بطائرات دون طيار ردا على الهجمات الروسية على المرافق الحيوية في مختلف المدن الأوكرانية.