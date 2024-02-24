روسيا تسقط 11 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت11 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق مناطق بيلغورود وتولا وكورسك وليبيتسك.

وقالت عبر سلسلة بيانات إنه "تم إيقاف محاولة هجوم لنظام كييف باستخدام طائرة دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وفي وقت سابق، قالت السلطات الإقليمية إن الدفاع الجوي أسقط طائرتين دون طيار فوق منطقة تولا، بشكل أولي، من دون وقوع إصابات أو أضرار.