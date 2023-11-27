هل يعيد الصراع الروسي الأوكراني مشهد التسليح في العالم؟

وأثارت التوترات المتصاعدة المحيطة بتايوان سباق تسلح بين الولايات المتحدة والصين؛ ما أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري في كل من الصين واليابان، ومع ذلك، يظل الصراع في أوكرانيا هو المحفز الرئيس لإعادة تشكيل سوق مبيعات الأسلحة العالمية، وهو بمثابة تذكير صارخ بالمشهد الجيوسياسي المتقلب وتأثيره على إستراتيجيات الدفاع.

وأكدت الصحيفة، أنه بينما تستمر الولايات المتحدة في الحفاظ على هيمنتها باعتبارها تاجر الأسلحة الرائد على مستوى العالم، حيث تمثل 40% من الصادرات العالمية في عام 2022، فقد أدى الصراع في أوكرانيا إلى ظهور منافسين جدد.

وحصلت كوريا الجنوبية، التي استفادت من قدرتها التنافسية في مجال التصنيع الدفاعي، على عقود كبيرة لشراء المعدات العسكرية، ولا سيما الدبابات وغيرها من الأصول العسكرية البالغة الأهمية، بينما اخترقت إسرائيل، المشهورة بخبرتها في مجال التكنولوجيات السيبرانية والطائرات دون طيار، السوق الأوروبية بشكل غير متوقع، وأسهمت في مبادرات تهدف إلى تعزيز أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

كما لفتت الصحيفة إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الأسلحة من قبل إيران وكوريا الشمالية رغم العقوبات الدولية الصارمة.

إيران وطفرة الصادرات من الأسلحة

وشهدت إيران طفرة في صادراتها من الأسلحة في عام 2022، مدفوعة في الغالب بمبيعات الطائرات دون طيار، وبالمثل أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية زودت روسيا بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر؛ ما يشير إلى إعادة تموضع جيوسياسي دقيق وسط الصراع المستمر، الذي كان له تداعيات عميقة على كبار مصدري الأسلحة.

أما روسيا، التي كانت تاريخيًّا مصدرًا مهيمنًا للأسلحة، شهدت انكماشًا كبيرًا في حصتها في السوق، إذ انخفضت إلى النصف تقريبًا في غضون عام واحد، ويُعزى هذا الانخفاض إلى إعادة توجيه الموارد لتلبية الاحتياجات المحلية بعد الصراع في أوكرانيا؛ ما أدّى إلى تحديات التسليم، ولا سيما التأثير على التجارة مع دول مثل الهند.

وختمت الصحيفة قائلة، إن الصراع بين أوكرانيا وروسيا أدى إلى إعادة هيكلة عالمية هائلة للاستثمارات العسكرية، ولا يزال تأثيرها يتردد صداه عبر القارات، ما يعيد تشكيل الإستراتيجيات والتحالفات في مجال تجارة الأسلحة الدولية؛ ما يؤكد الدور المحوري للتوترات الجيوسياسية في تشكيل السياسات الدفاعية وديناميكيات الأسلحة العالمية.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية