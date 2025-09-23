ترامب: على دول "الناتو" إسقاط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعيّن على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، وذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.

وردّ ترامب بـ"نعم" على سؤال طرحه صحافي حول ما إذا يتعيّن على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية، وذلك عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت مؤخرا لأجواء دول في الحلف بطائرات مقاتلة ومسيّرات، واتُّهمت بها موسكو.

أخبار ذات علاقة البيت الأبيض: ترامب سيتحدث إلى رئيس بولندا بعد واقعة المسيرات الروسية

وأدى اختراق المسيرات الروسية، الذي يعد الأول من نوعه، إلى توتر غير مسبوق، وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوروبية على الحدود الروسية.