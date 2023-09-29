تركيا "مستعدة" لاستئناف المفاوضات مع سوريا وروسيا وإيران

أكد وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وفي رده على سؤال حقيقة إيقاف آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع: بين غولر "نحن مستعدون دائماً للحوار والجلوس والمناقشة.. مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون أن تغادر تركيا، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟ مرة أخرى، الجانب السوري قد لا يجد وقتا للتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ومع من يستخرج ويبيع نفط شعبه"، حسبما ذكرت صحيفة "ستار" التركية.