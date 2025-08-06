سرب معلومات عن عالم نووي.. إيران تعدم عميلا لإسرائيل

نفذت إيران حكم الإعدام في حق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتالته الدولة العبرية في الحرب التي وقعت بين البلدين في يونيو الماضي، بحسب ما أفادت السلطة القضائية الأربعاء.

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وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "روزبه وادي.. أُعدم عقب إتمام الاجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قبل المحكمة العليا"، مشيرًا إلى أنه مدان بتسريب معلومات "بشأن عالم نووي تم اغتياله خلال العدوان الأخير"، في إشارة إلى حرب الاثني عشر يومًا بين إيران وإسرائيل.

وشنّت إسرائيل، في الـ13 من يونيو/حزيران 2025، هجومًا جويًّا واسعًا على مدن إيرانية عدّة، بأكثر من 200 طائرة مقاتلة، في عملية أطلقت عليها "الأسد الصاعد"، مستهدفة منشآت عسكرية ونووية وقادة إيرانيين كبارًا في مؤسسات أمنية وعسكرية وبحثية.

وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارًا في عدد من المواقع والمدن الإسرائيلية.