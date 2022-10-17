تقرير: مشغلو المُسيرات الإيرانية التي اشترتها روسيا ينتمون للحرس الثوري

أفاد تقرير صادر عن مركز دراسات أمريكي، مختص بالقضايا العسكرية، أن موسكو تستعين بضباط من الحرس الثوري الإيراني، لتدريب وحدات تشغيل الطائرات المسيرة الانتحارية بالجيش الروسي، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين.

وأشار التقرير الذي نشره معهد دراسة الحرب "ISW" ومقره واشنطن، إلى "اكتشاف وجود ضباط من الحرس الثوري الإيراني في مناطق داخل أوكرانيا، سيطرت عليها القوات الروسية".

وأضاف أن "هؤلاء الضباط جاءوا إلى تلك المناطق بغية تأهيل القوات الروسية على تشغيل الطائرات الإيرانية المسيرة التي ابتاعتها روسيا من إيران، وتشارك حاليا في شن هجمات وجمع معلومات استخبارية فوق الأراضي الأوكرانية".

ويجري الحديث -وفقًا للتقرير- عن طائرات مسيرة من طراز "شاهد 136"، التي طورتها وتنتجها إيران.

وأشار التقرير إلى أن ما يسمى "مركز المقاومة الأوكرانية" كان قد أكد في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن عددا غير محدد من الإيرانيين وصلوا إلى شبه جزيرة القرم ومنطقة خيرسون.

واستند التقرير إلى مصادر إعلامية، منها تقرير لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أشار إلى أن قرابة 50 ضابطًا من الحرس الثوري على الأقل، وصلوا إلى تلك المناطق.

وبحسب "معاريف"، فقد توجهت قناة "فوكس نيوز" إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" للحصول على معلومات إضافية في هذا الصدد، إلا أن الأخيرة أبلغتها أنها لا تمتلك المزيد من المعلومات في هذه المرحلة.

وأشار مركز دراسة الحرب الأمريكي، إلى أنه استعان في تقريره، ببيانات صادرة عن "مركز المقاومة الأوكراني"، منها ما يدعي أن "الضباط الإيرانيين يمتلكون زمام عمليات إطلاق المُسيرات صوب الأهداف، أي أنهم من يسيطرون على تلك المنظومة".

وقال المركز إن "هذا الأمر يشمل مدينة ميكولايف -جنوب أوكرانيا، وأوديسا على ساحل البحر الأسود، وإن هؤلاء الضباط هم المسؤولون الرئيسون عن تشغيل ترسانة الطائرات المُسيرة".

وأعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الإثنين، في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، أن "جهودًا تبذل حاليًا من أجل العثور على دلائل دامغة بشأن انخراط إيران بأي طريقة في حرب أوكرانيا".

وقالت "معاريف" إن "في الوقت الذي تتمسك فيه طهران بنفي تورطها في الحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت المُسيرات الإيرانية من طراز شاهد 136 بشكل دوري في ميدان المعركة، ولا سيما مع تزايد القصف الروسي عقب تفجير جسر القرم".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان قد قدر أن روسيا اشترت من إيران 2400 طائرة مُسيرة من طراز "شاهد 136".

وأفاد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" يوم الأحد، بأن روسيا بصدد شراء صواريخ "أرض – أرض" إيرانية، وأن الأخيرة تجهز حاليًا شحنة أولى من الصواريخ الباليستية، ذات المدى القصير، والتي يمكنها ضرب أهدافها على مسافات تتراوح بين 300 وبين 700 كيلومتر.