بريطانيا.. سوناك يترأس اجتماعا طارئا بشأن السودان

وقال الجيش السوداني، اليوم السبت، إنه وافق على المساعدة في إجلاء رعايا أجانب فيما سُمع دوي إطلاق نار وضربات جوية في أنحاء من الخرطوم على الرغم من تعهد طرفي الصراع في السودان، بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام. واندلع القتال قبل أسبوع وراح ضحيته المئات.

وقال الجيش، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسيين ورعايا آخرين من الخرطوم، مضيفا أنه "يتوقع الشروع في ذلك فورا".