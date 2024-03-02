طائرة أوكرانية مسيّرة تصطدم بمبنى سكني في سانت بطرسبرغ (فيديو)
اصطدمت طائرة أوكرانية مسيّرة، فجر اليوم السبت، بمبنى سكني في منطقة كراسنوغفارديسكي بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية؛ ما ألحق أضرارًا بالمبنى، بحسب حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف.
وكتب الحاكم بيغلوف على قناته في تليغرام، أن "وزارة حالات الطوارئ ومسؤولو إنفاذ القانون يعملون في مكان الحادث الذي وقع في منطقة كراسنوغفارديسكي".
ولاحقاً تم الإعلان عن إصابة 6 أشخاص بجروح، جراء الحادثة، وكان بيغلوف ذكر أن "زجاج شرفات منزلين تعرض لأضرار جزئية، وقد تم إجلاء سكان الشقق المتضررة".
وذكرت قناة "تليغرام 112" أن شرفات مبنيين سكنيين تضررت، فيما قالت قناة "رين تي في" التلفزيونية إنه "تم إجلاء حوالي 100 شخص".
وتوقع خبراء عسكريون أن يكون هدف الطائرة الأوكرانية المسيرة هو مستودع روتشي للنفط في شمالي شرقي المدينة، الذي يبعد أقل من كيلومتر واحد عن موقع التحطم.