بأكثر من 4 مليارات دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة دفاعية في تاريخها

وقعت ألمانيا اليوم الخميس خطاب التزام مع إسرائيل بشأن شراء نظام الدفاع الصاروخي "أرو-3" مقابل نحو أربعة مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، حسبما أعلن وزيرا دفاع البلدين في مؤتمر صحفي.

وتعد هذه أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق، حيث ستمول من صندوق عسكري خاص حجمه 100 مليار يورو وافقت عليه الحكومة الألمانية العام الماضي عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن المتوقع تسليم نظام "أرو-3"، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، اعتبارا من الربع الأخير من عام 2025.