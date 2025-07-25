أوكرانيا تعلن امتلاكها ثمن 3 أنظمة باتريوت

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين الخميس، إن أوكرانيا لديها أموال لـ 3 من أنظمة صواريخ "باتريوت"، وتتطلع إلى تمويل 7 أنظمة أخرى منها بمساعدة شركائها.

وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه، أن أوكرانيا بحاجة إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار في العام المقبل.

أخبار ذات علاقة خبراء: صفقة "باتريوت" تنذر بتوسيع دائرة الصراع بين الغرب وروسيا

والخميس قبل الماضي، أعلن السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ماثيو ويتكر، أنّ الولايات المتحدة تتحرّك لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب التي تقضي بأن تقوم أوروبا بشراء هذه الأسلحة، فيما يدرس بيع أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" من مخزونات البلاد.

وأعلن ترامب التوصل لاتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ينص على أن تقوم الدول الأوروبية في الحلف بشراء أسلحة أميركية، وخصوصا أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" المتقدّمة، وتسليمها لكييف.

أخبار ذات علاقة لدعم أوكرانيا.. واشنطن تعيد ترتيب أولويات تسليم "باتريوت" لحلفائها

وبشكل منفصل، أفاد قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش بأنّ الاستعدادات جارية لإرسال أول شحنة أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا بموجب الخطة.