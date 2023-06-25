سيطرت عليها فاغنر ليوم واحد.. ما الأهمية الإستراتيجية لمدينة "روستوف"؟

تحوَّلت أنظارُ العالم نحو مدينة "روستوف" الروسية، بمجرد أن أعلن يفغيني بريغوجين قائد مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية، السبت، السيطرة عليها، لتثور التساؤلات حول أهميتها الإستراتيجية.

وكان بريغوجين المعروف بلقب "طباخ الرئيس"، أعلن السيطرة على "روستوف" قبل التوجُّه شمالًا نحو العاصمة موسكو، في انقلاب على حليفه فلاديمير بوتين رئيس روسيا.

وجاء تمرّد "فاغنر" بعد أن اتهم بريغوجين، الجمعة، القوات الروسية بشن هجوم صاروخي أسفر عن مقتل العشرات من مقاتليه.

الأهمية العسكرية للمدينة

على بعد 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، تقع "روستوف أون دون" أكبر مدينة جنوب روسيا، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، وهي عاصمة منطقة "روستوف" التي تجاور أجزاء من شرق أوكرانيا.

وتقع المدينة على طول الطريق الرئيس بين الحدود مع منطقة "دونباس" الأوكرانية والعاصمة الروسية موسكو، على بعد نحو 1100 كيلومتر إلى الشمال.