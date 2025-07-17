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إسرائيل تزيد إنفاقها الدفاعي بمقدار 12.5 مليار دولار

إسرائيل تزيد إنفاقها الدفاعي بمقدار 12.5 مليار دولار
جنود إسرائيليونالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 12:59 م

أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتان، اليوم الخميس، أن إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 42 مليار شيقل (12.5 مليار دولار) هذا العام وفي 2026، نظرا للتحديات الأمنية التي تواجهها، في وقت منع أكبر موانئ أوروبا من تصدير العتاد إلى الدولة العبرية، وفق "رويترز".

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 وأوضحت الوزارتان في بيان أن اتفاق الميزانية سيسمح لوزارة الدفاع "بإتمام صفقات مشتريات عاجلة وضرورية للأمن الوطني".

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن محكمة في بروكسل أمرت اليوم الخميس، حكومة إقليم الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى إسرائيل. ويوجد في المنطقة ميناء أنتويرب-بروج، أحد أكبر موانئ أوروبا.

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