بعد الاستقالات.. المعارضة الإسرائيلية تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار وزيرين بالاستقالة من حكومة الحرب الإسرائيلية بأنه "مهم وصائب"، وطالب باستبدال "الحكومة الفاشلة".

وعلق لابيد على استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت بالقول إن قرارهما بالخروج من "الحكومة الفاشلة مهم وصائب".

وعبر حسابه في "إكس"، أضاف لابيد: "حان وقت استبدال هذه الحكومة المتطرفة بحكومة عاقلة تعيد الأمن والأسرى وتستعيد مكانة إسرائيل الدولية".

وكان غانتس أعلن استقالته قائلاً: "مشاركتنا في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية، ونترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".

ودعا الوزير الإسرائيلي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.