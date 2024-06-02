ألمانيا.. وفاة شرطي أصيب بطعنات في هجوم على تظاهرة مناهضة للإسلام

توفي شرطي يبلغ من العمر 29 عامًا، اليوم الأحد، بعد تعرضه للطعن بشكل متكرر خلال هجوم على مسيرة مناهضة للإسلام في ألمانيا.

وهاجم رجل يحمل سكينًا عدة أشخاص وأصابهم، يوم الجمعة الماضي، في ساحة السوق في مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا.

وأصيب في الهجوم 5 أشخاص كانوا يشاركون في مسيرة نظمتها جماعة "باكس أوروبا" المناهضة للإسلام المتطرف.