أثناء تسليم أوراق اعتماده.. الرئيس الإيطالي يوبّخ السفير الإيراني

وبّخ الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الأربعاء، السفير الإيراني الجديد في بلاده أثناء تقديمه أوراق اعتماده، معربا عن "استيائه من القمع الوحشي للاحتجاجات" في إيران، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وخلال استقبال ماتاريلا الدبلوماسي في مقر الرئاسة في روما "عبّر عن إدانة إيطاليا الشديدة وعن استيائه الشخصي للقمع الوحشي للتظاهرات، وإصدار أحكام الإعدام وإعدام العديد من المتظاهرين"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من طرف شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.