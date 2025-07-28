تحديث جديد من الكرملين بشأن لقاء بوتين وترامب

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، بأنه لا يستبعد حصول اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في الصين في أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب "فرانس برس"، فإنه من المقرر أن يزور بوتين الصين مطلع أيلول/سبتمبر بمناسبة الاحتفالات بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إذا قرر الرئيس الأمريكي في النهاية زيارة الصين في هذه الأيام، فبالطبع لا يمكن نظريا استبعاد انعقاد اجتماع من هذا النوع".