في أول ظهور بعد تمرد "فاغنر".. شويغو يتفقد الجبهة الأوكرانية
لطالما كان يُنظر إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي خدم لفترة طويلة، ليس فقط كحليف سياسي للرئيس فلاديمير بوتين ولكن كأحد أصدقاء رئيس الكرملين القلائل داخل النخبة الروسية.
لكن علاقتهما ومسيرتهما السياسية التي امتدت لعقود من الزمن تواجهان الآن أكبر اختبار لهما بعد التمرد الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي انتقد طريقة تعامل وزير الدفاع وقائد الجيش مع غزو أوكرانيا.
وحتى الآن يبدو أن الرئيس الروسي قد نجا من تبعات هذا التمرد بعد وساطة مفاجئة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
لكن موقف وزير الدفاع الروسي شويغو لا يزال محفوفًا بالمخاطر بسبب شدة الانتقادات غير المسبوقة من بريغوجين له وللرئيس الحالي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائب وزير الدفاع الأول على حدّ سواء وتجنب توجيه النقد المباشر لرئيس الدولة.
ونجح بريغوجين في الاستيلاء على مقر القيادة الجنوبية للجيش الروسي في "روستوف أون دون"، القيادة المركزية والرئيسية لغزو أوكرانيا، واتهم شويغو بالفرار "مثل الجبان" وتعهد بأنه "سيتم إيقافه".
وكان رئيس "فاغنر" قد اتهم في وقت سابق شويغو والجنرال فاليري جيراسيموف بالمسؤولية عن مقتل "عشرات الآلاف من الروس" في الصراع و "تسليم الأراضي للعدو".
وعلى غير العادة، اختفى وزير الدفاع ولم يظهر في أي مكان منذ بدء التمرد ولم يكن هناك أي تصريحات حتى هذا اليوم في أول ظهور له متفقداً مركز قيادة مجموعة القوات الغربية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ولكن حتى قبل اندلاع التمرد ليلة الجمعة، كان شويغو تحت ضغط هائل بسبب انتقادات بريغوجين العلنية وفشل القوات المسلحة الروسية في إحراز أي تقدم يُذكر على جبهة الحرب.
مسيرة شويغو
كان لشويغو مسيرة سياسية طويلة لا مثيل لها في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، ووجوده في مركز السلطة في موسكو يسبق وجود بوتين نفسه.
بدأ صعوده عام 1994 عندما عُين وزيراً لحالات الطوارئ في السنوات الأولى لرئاسة بوريس يلتسين. وشغل هذا المنصب حتى عام 2012، عندما تم تعيينه حاكماً لمنطقة موسكو قبل أن يعينه بوتين وزيراً للدفاع في العام نفسه بعد فضيحة فساد أسقطت سلفه أناتولي سيرديوكوف.
ورغم خبرته العسكرية المتواضعة، لكنه أشرف بنجاح على العمليات بما في ذلك التدخل في سوريا عام 2015 الذي أبقى بشار الأسد حليف موسكو في السلطة. لكن الغزو الأقل نجاحًا في تايخه هو أوكرانيا، الذي أثار باستمرار تساؤلات حول مستقبله.
وتتركز التكهنات، في معظم قنوات تيلغرام الناطقة بالروسية، على أن ألكسي جيناديفيتش ديومين حاكم منطقة "تولا"، الذي تولى مناصب عليا في الجيش والأمن الرئاسي، سيكون المرشح الأقوى لتولي منصب وزير الدفاع، مع توقعات باستقالة طوعية من جانب شويغو.
ويسود ترقب واسع، في ظل عدم صدور أي أخبار أو تسريبات من الكرملين بهذا الخصوص، لرد فعل الرئيس بوتين على ما حدث من تمرد "فاغنر" ومحاسبة المقصرين في تصاعد الأحداث.