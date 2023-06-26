في أول ظهور بعد تمرد "فاغنر".. شويغو يتفقد الجبهة الأوكرانية

لطالما كان يُنظر إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي خدم لفترة طويلة، ليس فقط كحليف سياسي للرئيس فلاديمير بوتين ولكن كأحد أصدقاء رئيس الكرملين القلائل داخل النخبة الروسية.

لكن علاقتهما ومسيرتهما السياسية التي امتدت لعقود من الزمن تواجهان الآن أكبر اختبار لهما بعد التمرد الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي انتقد طريقة تعامل وزير الدفاع وقائد الجيش مع غزو أوكرانيا.

وحتى الآن يبدو أن الرئيس الروسي قد نجا من تبعات هذا التمرد بعد وساطة مفاجئة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

لكن موقف وزير الدفاع الروسي شويغو لا يزال محفوفًا بالمخاطر بسبب شدة الانتقادات غير المسبوقة من بريغوجين له وللرئيس الحالي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائب وزير الدفاع الأول على حدّ سواء وتجنب توجيه النقد المباشر لرئيس الدولة.