"نيويورك تايمز": المحكمة العليا تعيد النظر بلائحة إدارة بايدن لـ"الأسلحة الشبح"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المحكمة العليا الأمريكية، قررت يوم الثلاثاء، وبأغلبية 4 أصوات من أصل 5، الموافقة على إعادة طرح لائحة إدارة "بايدن" المعروفة بالأسلحة الشبح "GHOST GUNS".

وأوضحت أن الأسلحة الشبح، هي تلك التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت، خصوصًا من أصحاب السوابق غير القادرين على الشراء بشكل رسمي، ولا يمكن للحكومة الفدرالية تتبعها.

وقالت الصحيفة، إن المحكمة العليا استجابت لطلب الطوارئ الذي تقدمت به الحكومة الفدرالية في وقت سابق بعد تنامي أعمال العنف والاستخدام غير المرخص للأسلحة النارية في البلاد؛ ما أثر سلبًا على معايير السلامة العامة وقدرات الأجهزة المختصة على إنفاذ القانون، بحسب المحامية العامة إليزابيث بريلوجار.