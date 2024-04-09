ألمانيا ترسل جنودا إلى ليتوانيا قرب كالينينغراد.. وموسكو تتأهب للرد
للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، نشرت ألمانيا أول قوة قتالية لها في ليتوانيا مجهزة بشكل كامل، وهي جزء من لواء يضم ثلاث كتائب سينتشر على الأراضي الليتوانية تباعا؛ ما يصعّد التوتر مع روسيا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيكون اللواء جاهزًا للعمل بحلول عام 2027، ومن المقرر أن يكون هناك وجود دائم لحوالي 5 آلاف عسكري ألماني في ليتوانيا.
هذا التحرك الألماني، أزعج الكرملين الذي قال على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إن "إرسال جنود ألمان إلى ليتوانيا يصعد التوترات في المنطقة، ويخلق تهديدا لروسيا، ويتطلب ذلك اتخاذ تدابير أمنية خاصة".
وتعقيبا على هذه التطورات، رأى خبراء روس حاورتهم"إرم نيوز"، أن "الخطوة الألمانية في ليتوانيا لم تأتِ من بوابة حماية هذه الدولة، بل تعكس أطماعا ألمانية".
فيما رأى آخرون، أن الهدف هو تشديد الخناق على مقاطعة كالينينغراد الروسية المجاورة لليتوانيا والتي لا ترتبط بروسيا جغرافيا، لزيادة الضغط على موسكو، معتبرين المقاطعة بوابة "صدام عسكري مباشر بين روسيا والناتو".
التوتر يتصاعد
ورأى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية كيريل جافريلكو، أن "ما يجري هو تغيير للتفاهمات التي أنهت الحرب العالمية الثانية خاصة فيما يتعلق بالجيش الألماني".
وأشار جافريلكو في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "برلين تريد فك القيود التي تم وضعها إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي تريد أن تظهر بمظهر القوة الأوروبية الضاربة، لكنها بهذه الخطوات تفتح الباب على إنهاء الكثير من التعهدات التي تم التقيد بها منذ انتهاء الحرب العالمية".
وتوقع أن لا يتوقف الموضوع عند ليتوانيا، وأن "عسكرة أوروبا الشرقية لن تغير من المعادلة القائمة سوى رفع نسبة التوتر الحاصل".
"العسكرة تقابلها عسكرة"
وحول رد الفعل الروسي إزاء هذه التحركات، يعتقد الباحث في الشؤون الاستراتيجية ميخائيل أريستوف، أن "العسكرة ستقابلها عسكرة".
وقال أريستوف لـ"إرم نيوز"، إن "الرد الطبيعي المتوقع، هو انتشار عسكري روسي أوسع على حدود ليتوانيا، أي في مقاطعة كالينينغراد الروسية، فلن يمر الموضوع دون تطبيق قاعدة التوازن العسكري".
وتابع: "مقابل الصاروخ قاعدة صواريخ، ومقابل البارجة أسطول، فوصول جنود أو لواء ألماني متكامل إلى حدود روسيا يعني أن هناك قاعدة عسكرية باتت على بعد أمتار من أحد المقاطعات الروسية، وهدف الجيش الروسي حماية البلاد جوا وبرا وبحرا".
ولا يستبعد أريستوف، احتمالية نشر أسلحة نووية روسية كسلاح ردع على حدود ليتوانيا، قائلا: "بالتأكيد كل شيء ممكن. الطبيعي أن انتشار الأسلحة النووية أمر سري، لكن موسكو لن تبخل بجهودها لخلق حالة ردع متوازنة على حدودها".
حنين إلى الماضي
ولطالما ربط الخبراء والمراقبون اسم كالينينغراد، بانتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا، إذ يقع الجيب الروسي الذي انتزعه الاتحاد السوفيتي من ألمانيا وضمه إلى أراضيه عام 1945، على بحر البلطيق بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق.
وتقدر مساحة هذا الجيب، بنحو 223 كيلو مترا، ورغم اعتراف برلين بسيادة روسيا على هذه المقاطعة، إلا أن شيئا من الحنين الألماني بحسب مراقبين، يظهر عندما يكون الأمر مرتبطا بهذا المكان.
وتطرق الباحث في الشؤون السياسية الأوروبية رافائيل كازكشوف، الى أن "ألمانيا يبدو أنها لم تقتنع أو لا تريد أن تقتنع بنتائج الحرب العالمية الثانية، أو الغرب بالتحديد يريد تغيير نتائج الحرب، التي هزمت فيها ألمانيا، وانتصر فيها الاتحاد السوفيتي".
وقال كازكشوف لـ"إرم نيوز"، إنه "عند الحديث عن أي توتر أو تصعيد، نجد النظرة الغربية تتجه مباشرة إلى كالينينغراد، ربما لقناعة ما داخلهم بأن روسيا أخذت الكثير، أو ربما لاعتبار أن البعد الجغرافي لهذه المقاطعة عن روسيا، تجعلها خاصرة ضعيفة يمكن الانقضاض عليها بسهولة".
وتابع: "لا يقتصر الأمر على الألمان ونشر جنودهم في ليتوانيا، حيث سبقهم الأمريكان والفرنسيون، لكن ألمانيا تحديدا عندما تتوسع في هذه المنطقة تثير الحساسية الروسية، فإذا كان الغرب له أطماع توسعية أو سياسة ما لزيادة الضغط على روسيا، فلدى الألمان ربما، وهذا ما أعتقده، أطماع بإعادة هذه الأرض؛ لذلك ترى برلين حاضرة بكل شيء له رابط من بعيد أو من قريب في هذه البقعة الجغرافية؛ ولذلك كان الخطاب الروسي أعنف هذه المرة".
وحول ما يعنيه زيادة التواجد العسكري الغربي بالقرب من كالينينغراد، يشير كازكشوف، إلى أن "هذه المقاطعة قد تكون ببساطة بوابة الصدام العسكري المباشر بين موسكو والناتو، وهذه التحركات مقلقة سواء نظرنا إليها بأنها مجرد ضغط حاليا، أو تواجد عسكري لأسباب بعيدة قد تظهر مستقبلا".