غالبية الإسرائيليين لا يثقون به.. عملية غزة البرية تهوي بشعبية نتنياهو

كشف استطلاع رأي جديد أن غالبية الإسرائيليين (52%) لا يثقون في بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء، ومن هؤلاء 40% لا يثقون فيه مطلقًا.

وأرجعت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" تحولات المزاج السياسي العام في إسرائيل إلى تفاقم مخاطر العملية العسكرية لاحتلال مدينة غزة، وتحذيرات نتنياهو للإسرائيليين من أزمة اقتصادية، وعزلة دولية، بالإضافة إلى وصول الاقتصاد إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب.

وبموجب هذه الدواعي، تآكلت كتلة الائتلاف الحكومي، لتحصل على 49 مقعدًا، بينما استقرت المعارضة بعد حصولها في استطلاع الرأي على 61 مقعدًا برلمانيًا دون الحاجة إلى مقاعد الأحزاب العربية العشرة.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة إلى تراجع كتلة اليمين الإسرائيلي إلى 49 مقعدًا، ووصول المعارضة إلى قدرة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة دون الاعتماد على الأحزاب العربية.

وبحسب الكتل السياسية، يثق 91% من ناخبي الائتلاف الحكومي في نتنياهو، من بينهم 61% يثقون به كثيرًا، مقارنة بـ81% من ناخبي المعارضة، الذين لا يثقون فيه كرئيس للوزراء، بينما وصلت نسبة المعارضين الذين لا يثقون فيه على الإطلاق إلى 70%.

ويؤكد الاستطلاع مجددًا أن الأحزاب الصغيرة، التي تقترب من عتبة الحسم، قد تُحدد مصير الانتخابات القادمة.

فبينما تجاوز حزب "أزرق أبيض"، بقيادة بيني غانتس، عتبة الحسم هذا الأسبوع، يتخلف حزب "الصهيونية الدينية"، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، عن عتبة الحسم.

وأجرت "معاريف" الاستطلاع قبل الإعلان الرسمي، الخميس، عن تسجيل حزب "الاحتياط"، بقيادة يوعز هندل، لخوض الانتخابات المقبلة.

ويتألف حزب هندل من "جنود وجنديات احتياط وعائلاتهم، بالإضافة إلى مصابي عمليات الجيش الإسرائيلي وعائلات ثكلى، ومتطوعين مدنيين"، بحسب الصحيفة.

ومن بين مؤسسيه شخصيات بارزة في نضال منظمات العسكريين ضد قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وفي أنشطة فرض التجنيد الإجباري على الجميع.

وفي تصريحات خاصة للصحيفة العبرية، قال مؤسسو الحزب الإسرائيلي الوليد إنهم يعتزمون التعامل مع المبادئ وليس مع المقاطعات السياسية التي يزعمون أنها منعت القوى الصهيونية من التعاون حتى الآن وكانت أحد العوامل التي قادت إسرائيل إلى يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أما عن أهداف الحزب، فحصرها المؤسسون في تشكيل حكومة صهيونية، وخدمة الجميع، وتشكيل لجنة تحقيق في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.