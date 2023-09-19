مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين
قُتل فلسطينيان وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن المستشفى الحكومي في جنين استقبل قتيلين اثنين وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة.
وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن "مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط المخيم، واشتبكوا معها، ثم دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المخيم".
وأشارت المصادر، إلى أن طائرات مروحية إسرائيلية كانت تحلق في أجواء جنين تزامنًا مع اقتحام قوة خاصة إسرائيلية للمخيم.
من جهتهم، أفاد شهود عيان بأن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا بعد محاصرته، واشتعلت النيران فيه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مسيرة درون من نوع "ماعوز" قصفت منزلا في مخيم جنين، دون إيراد مزيد من التفاصيل.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق، عن نجاح العملية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيم.