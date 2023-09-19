مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في جنين

قُتل فلسطينيان وأصيب العشرات، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن المستشفى الحكومي في جنين استقبل قتيلين اثنين وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن "مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط المخيم، واشتبكوا معها، ثم دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى المخيم".

وأشارت المصادر، إلى أن طائرات مروحية إسرائيلية كانت تحلق في أجواء جنين تزامنًا مع اقتحام قوة خاصة إسرائيلية للمخيم.