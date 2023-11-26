منح ماكرون منصبًا جديدًا للرئيس السنغالي يؤجج غضب المعارضة‎

أجج قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين نظيره السنغالي ماكي سال مبعوثا خاصا للجنة دولية تعنى بالمناخ، غضبا في صفوف المعارضة التي راسلت ماكرون لنقل احتجاجها.

وتضمنت وثيقة لأعضاء "الجبهة من أجل الشمولية وشفافية الانتخابات" السنغالية رسالة احتجاج على تعيين ماكي سال في منصب المبعوث الخاص ورئيس لجنة مراقبة الكوكب والإنسان التابعة لميثاق باريس وهو التعيين الذي أعلنه نظيره الفرنسي قبل أيام.

وتعتبر الجبهة هذا التعيين بمثابة إذلال للشعب السنغالي، وبحسب الموقعين الـ36 على هذه الرسالة، فإنه لا ينبغي للرئيس الفرنسي أن يتعجل في عرض هذا المنصب على الرئيس ماكي سال، الذي لم يكمل ولايته بعد، حتى لو قرر عدم الترشح إلى منصب جديد.

وترى الجبهة أن رئيس الدولة الفرنسية تدخل في السياسة الداخلية للسنغال من خلال الإشادة بسال والديمقراطية في البلاد.

يأتي ذلك في وقت تؤكد الجبهة المعارضة عكس ما يظنه ماكرون، مع تجاهل التقارير المختلفة الواردة من البعثات الانتخابية المنتشرة في السنغال لعامي 2021 و2022، التحقيقات التي تسلط الضوء على حدوث تلاعب في العمليات الانتخابية في السنغال.

كما ذكّر أعضاء المعارضة، الرئيس الفرنسي بضحايا مظاهرات مارس 2021 ويونيو 2023.

وبحسبهم، قُتل ما لا يقل عن 100 شخص بالرصاص خلال هذه المظاهرات الشعبية. ولا يزال أكثر من ألف شخص محتجزين في السجون السنغالية.

وأعلنت الجبهة المعارضة عن عقد مؤتمر صحفي مساء الأحد حول المستجدات الأخيرة.