مع بدء الصمت الانتخابي.. صحف إيرانية تنتقد انقسام الأصوليين

مع دخول إيران مرحلة الصمت الانتخابي، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية المقررة، غدًا الجمعة، انتقدت صحف إيرانية الانقسام بين الأصوليين.

وقال موقع "إيران إنترنشنال"، في تقرير له، اليوم الخميس، إن اللافت في هذه الانتخابات هو الفوضى والغموض اللذان سادا جبهة الأصوليين، حيث لم تتوصل الأطراف في هذا التيار حتى الآن إلى اتفاق يقيها مخاطر تشتت الأصوات، مقابل إجماع الإصلاحيين على مرشح واحد هو مسعود بزشكيان.

ولفت الموقع إلى رفض كل من سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، الانسحاب، ولم يترك الساحة سوى مرشحان مغموران، هما قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، اللذان طالبا جليلي وقاليباف بتغليب صوت العقل، والوحدة في وجه التيار الإصلاحي.