أمريكا تفرض عقوبات على 11 روسيًّا بسبب جرائم إلكترونية

أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسيًّا في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات مرتبطة بشبكة للالتفاف على العقوبات، تسعى لدعم صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "روسيا تواصل استهلاك ذخائر وخسارة معدات ثقيلة في أوكرانيا؛ ما يجبرها على اللجوء إلى مجموعتها الصغيرة من الحلفاء، ومن بينهم كوريا الشمالية، طلبًا للدعم".