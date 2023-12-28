دبلوماسي روسي: فنلندا أول من سيعاني إذا تصاعد التوتر مع حلف الأطلسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي روسي كبير قوله، اليوم الخميس، إن فنلندا ستكون أول دولة تعاني إذا تصاعد التوتر مع حلف شمال الأطلسي بسبب قربها من روسيا.

وانضمت فنلندا، التي حافظت على موقفها الحيادي لعقود، إلى حلف شمال الأطلسي هذا العام، وهي خطوة تقول روسيا إنها حولت هلسنكي إلى عدو من وجهة نظرها.