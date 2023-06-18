تفويض سموتريتش بصلاحية المصادقة على البناء والتوسع بالمستوطنات
صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على قرار تقليص إجراءات تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقررت الحكومة الإسرائيلية تفويض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإصدار مخططات البناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان في الضفة الغربية.
ويهدف القرار إلى الإسراع بالبناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، دون مصادقة المستوى السياسي، حسب الإجراءات المتبعة سابقا.
وبحسب القرار، لن تكون هناك حاجة منذ اليوم إلى مراجعة المستوى السياسي والمصادقة على مخططات بناء استيطاني جديد والاكتفاء بمصادقة الوزير المفوض بعد التنسيب من مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تتطلب مصادقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة.
ويأتي هذا القرار بناء على اتفاق سابق بين حزبي الليكود و"الصهيونية الدينية" من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.