تفويض سموتريتش بصلاحية المصادقة على البناء والتوسع بالمستوطنات

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على قرار تقليص إجراءات تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تفويض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإصدار مخططات البناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان في الضفة الغربية.

ويهدف القرار إلى الإسراع بالبناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية، دون مصادقة المستوى السياسي، حسب الإجراءات المتبعة سابقا.