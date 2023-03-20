ألمانيا: سنفرض حزمة سادسة من العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان على إيران

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردًا على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل "نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون، ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل".

وذكرت بيربوك، أن "الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران".