ألمانيا: سنفرض حزمة سادسة من العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان على إيران
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردًا على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل "نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون، ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل".
وذكرت بيربوك، أن "الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران".
من جهتها، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على قائدين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني، بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين اثنين بقطاع السجون الإيراني؛ لمسؤوليتهما عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان آنذاك، إنها "فرضت عقوبات أيضًا على أعلى قائد عسكري إيراني ومسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني وثلاث شركات إيرانية وقادتها؛ بسبب مساهمتهم مع جهات إنفاذ القانون في ارتكاب أعمال قمع".