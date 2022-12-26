لوموند: منفذ هجوم باريس "مستاء" من الأكراد لأن داعش لم يقتلهم

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه بعد ثلاثة أيام من هجوم دموي ضد الأكراد في باريس، بدأت تتكشف تفاصيل الحادثة التي أقرّ فيها المتهم ويليام م. بأنه نفذ عمليته لـ"دوافع عنصرية".

وقُتل ثلاثة أكراد في الهجوم الذي جرى يوم الجمعة الماضي، بينهم الناشطة النسائية الكردية في فرنسا أمينة كارا، فيما لا تزال الجالية الكردية والدائرة العاشرة في باريس في حالة صدمة.

وأقرّ المشتبه به المحتجز لدى الشرطة بأنه كان مدفوعًا بـ "كراهية الأجانب التي أصبحت مرضية تمامًا"، منذ عملية سطو على منزله في العام 2016.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق اليوم الإثنين لتوجيه الاتهام إليه.