رغم رفض بيونغ يانغ.. ترامب منفتح على التحاور مع زعيم كوريا الشمالية

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال منفتحاً على التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سبيل وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي بشكل كامل.

يأتي ذلك بعد أن قالت بيونغ يانغ إنها ترفض أي محاولة لإنكار وضع الدولة النووية عليها، وفق "رويترز".

وذكرت وكالة الأنباء المركزي الكورية أن كوريا الشمالية قالت، اليوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة قبول حقيقة أن الواقع تغير منذ اجتماعات القمة بين البلدين فيما مضى، وأن أي حوار بينهما في المستقبل لن يوقف برنامجها النووي.

وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والتي يعتقد أنها تتحدث بلسان شقيقها، إنها تقر بأن العلاقة الشخصية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليست سيئة".

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لكنها قالت، في بيان نقلته الوكالة، إنه إذا كانت واشنطن تنوي استخدام علاقة شخصية وسيلة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، فإن هذا الجهد لن يكون إلا مجرد "استهزاء".

وأضافت: "إذا لم تتقبل الولايات المتحدة الواقع المتغير واستمرت في الماضي الفاشل، فسيظل اجتماع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة بمثابة ‭'‬أمل‭'‬ للجانب الأمريكي".

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وقالت إن قدرات كوريا الشمالية كدولة نووية وبيئتها الجيوسياسية تغيرت جذريا منذ أن أجرى كيم وترامب محادثات 3 مرات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي.

وأضافت: "أي محاولة لإنكار وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية... ستكون مرفوضة رفضا قاطعا".

وكان ترامب قد قال في مناسبات سابقة إنه تربطه "علاقة رائعة" مع كيم زعيم كوريا الشمالية.