أردوغان يطلب مصادقة البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا لـ"الناتو"



وقال أردوغان في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.