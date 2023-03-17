أردوغان يطلب مصادقة البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا لـ"الناتو"
أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الضوء الأخضر، لانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تاركًا للبرلمان التركي مهمة التصديق على الطلب الفنلندي.
قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا
رجب طيب إردوغان
وقال أردوغان في ختام اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".
وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.