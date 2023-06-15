لويد أوستن يحث حلفاء أوكرانيا على تدبير مزيد من الأسلحة لها‎‎

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتأمين المزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا؛ لكي تحارب "الغزو الروسي".

ودعا أوستن حلفاء أوكرانيا لبذل المزيد من الجهود في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، وذلك في كلمة أمام اجتماع لوزراء دفاع مجموعة الاتصال التي تقودها الولايات المتحدة والمؤلفة من نحو 50 دولة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وشدد أوستن على أن الحرب "ماراثون وليست مجرد عدو سريع"، داعيًا لوجوب الدعم على المديين القصير والطويل.

وأشار أوستن خلال الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، إلى أن أوكرانيا بحاجة للمزيد، على الرغم من تقديم المجموعة بالفعل أنظمة باتريوت وإيريس-تي وناسامز للدفاع الجوي لحماية أوكرانيا من الهجمات الصاروخية الروسية.

وأكد على مواصلة تعديل المساعدات لمواجهة الظروف المتغيرة تبعًا للاحتياجات المتغيرة للقوات الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يطلع وزير الدفاع الأوكراني نظراءه على الهجوم الأوكراني المضاد الذي شنته كييف هذا الشهر، لاستعادة مزيد من الأراضي من القوات الروسية، ويُتوقع أن يستخدم الهجوم مئات الدبابات والعربات المدرعة التي قدمها الغرب.

وسيجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق اليوم، بشكل منفصل مع ريزنيكوف لمناقشة دعمهم لكييف.

ولا تزال المناقشات المكثفة قائمة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي؛ لمتابعة رغبة أوكرانيا في الانضمام للحلف.

وحتى تتمكن دول الحلف من توفير مزيد من الذخيرة لأوكرانيا وإعادة ملء مخزوناتها الخاصة، سيجتمع وزراء الحلف مع كبار مسؤولي شركات الصناعات الدفاعية؛ لحثهم على زيادة الطاقة الإنتاجية.