الأولى منذ أعوام.. مسؤول إيراني كبير يزور اليابان

يجري وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في طوكيو، محادثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، في وقت تسعى فيه إيران إلى تخفيف عزلتها على الساحة الدولية.

وذكرت محطة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية، أن الوزير الإيراني سيلتقي بعد ذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ولم تحصل لقاءات شخصية على هذا المستوى بين طهران وطوكيو في اليابان منذ العام 2019.

ورغم كونها حليفة الولايات المتحدة وعضوا في مجموعة السبع، تقيم اليابان علاقات ودية مع إيران رغم العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران.