قائمة الأسلحة الغربية التي ستستخدمها أوكرانيا داخل روسيا

قال تقرير لموقع "بوليتيكو" إن إدارة الرئيس جو بايدن منحت "سرا" أوكرانيا الإذن بضرب الداخل الروسي باستخدام الأسلحة الأمريكية، في تطور جديد في النزاع الروسي الأوكراني.

وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورا مثيرا، بعد قرار القوى الغربية، بقيادة أمريكا، السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم لضرب مواقع داخل روسيا.

وأفاد التقرير بأن الحكومة الأمريكية استجابت للضغوطات الأوكرانية، وأعطت "الضوء الأخضر" للجيش الأوكراني لاستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب النار في مناطق داخل روسيا، بالقرب من منطقة خاركيف فقط.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدد من المسؤولين والخبراء قولهم إن "إطلاق الصواريخ على روسيا، وضرب قواتها وقواعدها ومطاراتها وخطوط إمدادها، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية فورية في أرض المعركة".

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الأوكراني يستعد بالفعل لشن بعض الضربات الأولية، "لاختبار الرد الروسي"، حسبما قال رافائيل لوس، خبير الأسلحة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

لكن ما أبرز الأسلحة التي سيمكن لأوكرانيا استخدامها للهجوم على الأراضي الروسية.

ستورم شادو

يمكن لأوكرانيا ضرب روسيا بصواريخ "ستورم شادو" التي تزودها بها بريطانيا، وصواريخ SCALP ذات الصلة الوثيقة بها من فرنسا، إذ يبلغ مدى الصواريخ حوالي 240 كم، ويتم إطلاقها من الأسطول الأوكراني القديم من الطائرات المقاتلة ذات التصميم السوفييتي.