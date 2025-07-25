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لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يعلن بدء محادثات لترتيب لقاء مع بوتين

لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يعلن بدء محادثات لترتيب لقاء مع بوتين
بوتين وزيلينسكيالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 7:57 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثا في إمكان إجراء لقاء مباشر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب.

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وقال زيلينسكي لصحافيين اليوم الجمعة "نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة" مضيفا "خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء" محتمل، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوفد الأوكراني في المحادثات بإسطنبول يوم الأربعاء، إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية أغسطس/ آب.

وذكر رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، لوسائل الإعلام أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، ودعا روسيا إلى أن "تظهر نهجا بناء وواقعيا".

واختتمت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الأربعاء، في إسطنبول بعد مرور أقل من ساعة على بدئها.

واتفق الطرفان على تبادل المزيد من أسرى الحرب العسكريين والمدنيين.

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