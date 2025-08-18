ببدلة "محيرة".. زيلينسكي يثأر لنفسه في البيت الأبيض (فيديو وصور)

على النقيض من لقاء البيت الأبيض السابق، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالابتسامات والإشادات، قائلاً له وهو يشير إلى بدلته: "انظر إلى نفسك.. هذا جميل".

إطراء ترامب الاستثنائي على زيلينسكي جاء بعد "جلسة توبيخ" علنية استُقبل بها زيلينسكي في فبراير الماضي، لكن دوام الحال من المحال. ورغم أن البدلة المحيرة التي ارتداها ترامب لا تندرج ضمن البدل الرسمية أو العسكرية، إلا أن ترامب أبدى إعجابه بها.

وقد يكون سبب هذا "الإعجاب المصطنع"، كما يقول البعض، هو تقارير غربية انتقدت استقبال ترامب لزيلينسكي خلال زيارته الأولى بكلمات قاسية، بدءًا من بوابة الاستقبال وصولًا إلى الغرفة التي شهدت المحادثات، وسؤال أحد الصحفيين الذي سخر فيه من بدلة زيلينسكي.

وكما تغير موقف ترامب، تغيرت كذلك لهجة الصحفي ذاته في اجتماع اليوم، عندما قال لزيلينسكي: "سيدي الرئيس، تبدو رائعًا هذا اليوم بهذه البدلة"، ليقاطعه ترامب: "قلت الشيء نفسه مسبقًا"، وأردف ترامب سائلاً زيلينسكي: "هل تتذكر هذا الرجل؟ هو نفس الشخص الذي هاجمك في المرة الماضية". وقبل أن يكمل المراسل الصحفي سؤاله، قاطعه زيلينسكي قائلاً: "أنت ترتدي نفس البدلة التي ارتديتها في المرة الماضية.. كما ترى، أرتدي بدلة مختلفة وأنت لا".

ثأر زيلينسكي لنفسه هذه المرة، ولكن ما يهم بالنسبة له هو إنقاذ بلاده ووقف الحرب عليها واستعادة أراضيه التي يبدو أن بعضها دخل ضمن إطار اتفاق بين ترامب وبوتين لوقف الحرب.