موسكو: سنُبقي الحوار مفتوحاً مع القوى النووية "ولكننا سنرد"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية، ولكنها سترد بالشكل المناسب إذا نشرت الولايات المتحدة مزيدًا من الأسلحة النووية الإستراتيجية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن زاخاروفا قولها لوكالة الإعلام الروسية: "لم نوقف أي حوار مع أحد.. لم نقطع العلاقات.. وبالمناسبة، لم نقطع علاقات الطاقة.. ولم نقطع منصات الحوار".

وأضافت "نعلن دائمًا أنه حتى في أصعب المواقف هناك مجال للحوار.. لذلك لا معنى لدعوتنا إلى الحوار، إذ إننا لم نرفضه قط".

وتابعت: "بالأمس قال الرئيس كل شيء.. هناك عقيدة نووية.. وإذا كانت هناك حاجة لتعديلها، فسيتم إجراء تعديلات".