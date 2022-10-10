ترامب: الصراع في أوكرانيا يتجه لحرب عالمية

حذَّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أن الصراع في أوكرانيا "يتجه لإشعال حرب عالمية ثالثة"، داعيا الولايات المتحدة، إلى التدخل لإنهاء الصراع و"تحقيق تسوية سلمية".

وفي خطاب لمؤيديه في ولاية "أريزونا" الأمريكية يوم الأحد، اعتبر ترامب، أن الإدارة الأمريكية "تقول الشيء الخطأ تمامًا لروسيا"، بعد أن أثار الرئيس جو بايدن، احتمال حدوث "حرب نهاية العالم" وسط تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن ضربة نووية.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ترامب، قوله إن "الولايات المتحدة يجب أن تحث روسيا وأوكرانيا على التفاوض من أجل السلام".

وقال ترامب "علينا أن نكون أذكياء وحذرين جدًّا.. علينا أن نعرف ماذا نقول وماذا نفعل.. والمشكلة أننا نقول الشيء الخطأ".

وحذَّر بايدن، يوم الخميس من أن بوتين "لا يمزح" في تهديداته الأخيرة باستخدام الأسلحة النووية، في الوقت الذي تكافح فيه القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا.

ورأى ترامب، أن "مخاطر اندلاع حرب عالمية حاليًّا، أكبر مما مضى نظرًا لوجود أسلحة حديثة"، مضيفًا "يجب أن نطالب بإجراء مفاوضات فورية من أجل إنهاء الحرب والتوصل لحل سلمي للحرب في أوكرانيا، وإلا فإننا سننتهي في حرب عالمية ثالثة ولن تكون هناك حرب مثل هذه الحرب".

واستبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء محادثات سلام، بعد أن أعلنت روسيا ضم 4 مناطق في أوكرانيا.

ولفتت "ذا هيك" إلى أن "العديد من خبراء الأمن والمسؤولين العسكريين يتفقون مع تقييم بايدن، بأن تهديدات بوتين النووية يجب أن تؤخَذ على مَحمل الجد".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه لا توجد مؤشرات على أن روسيا تستعد لهجمات نووية وشيكة.

بدوره قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الأحد إن "الرئيس بايدن، يعكس بدقة حقيقة أن المخاطر كبيرة جدًّا في الوقت الحالي"، فيما اعتبر مايك بومبيو، وزير خارجية ترامب، أن "تصريحات الرئيس بايدن متهورة".