تسريبات البنتاغون تكشف مفاجآت جديدة
كشفت فضيحة تسريبات البنتاغون، عن مفاجآت مرتبطة بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية عالية السرية، وكم الأشخاص المطلعين عليها.
وبدأت الصورة تتكشف بعدما بات في حكم المؤكد أن المتهم في تسريب وثائق البنتاغون هو جندي في البنتاغون يدعى جاك تيكسيرا يبلغ من العمر 21 عاما وانضم لوزارة الدفاع العام 2019.
أقل من أربع سنوات للشاب العسكري في الحرس الوطني، جعلته مطلعًا على وثائق عالية السرية، قام بتسريبها لأصدقائه خلال جلسة دردشة على منصة ديسكورد.
وفي تصريح أدلى به لوكالة بلومبرغ، قال المحلل السياسي دينيس وايلدر: "من المشين أن تتم مشاركة هذه الأنواع من الوثائق مع وحدة غير مهمة من الحرس الوطني.. هذه مشكلة البنتاغون الحقيقية".
وقال مراقبون، إن الوثائق المسربة والتي حاول الرئيس جو بايدن التقليل من أهميتها، لم تكشف فقط عن خطط الحرب في أوكرانيا وأمور أخرى مرتبطة بالجوانب العسكرية والتدخلات الأمريكية في الملفات المهمة في عدة دول، بل كشفت عن شيء بالغ الأهمية وهو طريقة جمع الولايات المتحدة لمعلوماتها الاستخباراتية من الحلفاء والأعداء.
من جهته قال وزير الدفاع لويد أوستن، الخميس، إنه وجه لبدء عملية مراجعة متعلقة بطريقة التعامل مع المعلومات بالغة السرية وطريقة التعاطي معها لمنع تكرار فضيحة التسريبات الأخيرة.
وكشف تقرير لبلومبرغ، عن حجم مهول للأشخاص المطلعين على المعلومات بالغة السرية للولايات المتحدة منذ أكتوبر 2019، حيث استطاع أكثر من 3 ملايين شخص من الوصول لتلك المعلومات، بحكم طبيعة عملهم.
وترى بلومبرغ، أن السبب في وصول العدد إلى هذا الرقم، هو التوجه لتبادل أوسع للمعلومات السرية بين الدوائر الحكومية الأمريكية لمنع وقوع هجمات إرهابية، كهجمات 11 سبتمبر.
وقال هولدن تريبليت، مؤسس شركة Trenchcoat Advisors، من الواضح أن لدى واشنطن مشكلة كبيرة بما يتعلق بعدد الأفراد المطلعين على الوثائق بالغة السرية، مشيرا إلى أن إدارة بايدن لم تستطع إحراز تقدم في هذا الملف.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على التسريبات، لم يُلمَس رد فعل دولي مباشر حيالها، والذي يبرر بأنه اعتياد على سلوك ملازم، فقد سبق أن تم تسريب وثائق أمريكية بالغة السرية أكثر من مرة، كما فعل إدوارد سنودن في العام 2013.
ولم يكن الطيار بالحرس الوطني الأمريكي جاك تيكسيرا، يعلم أن نهايته دخول السجن معتقلا بتهمة خطيرة متعلقة بكشف وثائق البنتاغون بالغة السرية.
الشاب البالغ من العمر 21 عاما، استطاع أن يدخل حربا فعلية، لا بل حتى استطاع أن يدخل أصدقاءه على منصة ديسكورد لألعاب الفيديو جو الحرب الحقيقية والاطلاع على سياسة واشنطن في إدارة الحرب وجمع المعلومات.
مجموعة من الشبان يبلغ عددهم بحسب صديق لجاك، 30، كانوا نواة لتسريب شغل العالم على مدار أسبوع، كانت غرفة للدردشة على ديسكورد، مكان اجتماعهم شبه اليومي للعب ألعاب الحرب وتبادل الحوار حول الاهتمامات المشتركة لا سيما عالم السلاح، ولكن جاءهم جاك بما هو أكثر من ذلك بكثير.