تسريبات البنتاغون تكشف مفاجآت جديدة

وفي تصريح أدلى به لوكالة بلومبرغ، قال المحلل السياسي دينيس وايلدر: "من المشين أن تتم مشاركة هذه الأنواع من الوثائق مع وحدة غير مهمة من الحرس الوطني.. هذه مشكلة البنتاغون الحقيقية".

وقال مراقبون، إن الوثائق المسربة والتي حاول الرئيس جو بايدن التقليل من أهميتها، لم تكشف فقط عن خطط الحرب في أوكرانيا وأمور أخرى مرتبطة بالجوانب العسكرية والتدخلات الأمريكية في الملفات المهمة في عدة دول، بل كشفت عن شيء بالغ الأهمية وهو طريقة جمع الولايات المتحدة لمعلوماتها الاستخباراتية من الحلفاء والأعداء.

من جهته قال وزير الدفاع لويد أوستن، الخميس، إنه وجه لبدء عملية مراجعة متعلقة بطريقة التعامل مع المعلومات بالغة السرية وطريقة التعاطي معها لمنع تكرار فضيحة التسريبات الأخيرة.