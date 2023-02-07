وصول طائرتين عسكريتين إلى تركيا تحملان مساعدات إنسانية من مصر (فيديو)

وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان مساعدات إلى مطار أضنة في جنوب تركيا.

وأعلن عن ذلك القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، مشيرا إلى أن الطائرتين تحملان مساعدات طبية.

وقال شن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصول طائرتين عسكريتين مصريتين (سي-130 واليوشين) تحملان مساعدات طبية إلى مطار أضنة".