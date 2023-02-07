وصول طائرتين عسكريتين إلى تركيا تحملان مساعدات إنسانية من مصر (فيديو)
وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان مساعدات إلى مطار أضنة في جنوب تركيا.
وأعلن عن ذلك القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، مشيرا إلى أن الطائرتين تحملان مساعدات طبية.
وقال شن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصول طائرتين عسكريتين مصريتين (سي-130 واليوشين) تحملان مساعدات طبية إلى مطار أضنة".
وكان قد وجه القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، أمس الشكر لمصر وللجهات العليا على "التعاون الذي أبدته وزارة الخارجية المصرية في هذا اليوم الأليم والصعب (الزلزال)".
جاء ذلك تعليقا على بيان وزارة الخارجية المصرية، عن تعازي القاهرة وتضامنها مع الشعبين التركي والسوري، لمن فقدوا أرواحهم في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا وبعض دول منطقة شرق المتوسط.