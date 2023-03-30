أوكرانيا تَسخر من رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي

وصفت أوكرانيا الخميس تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي اعتباراً من السبت ولشهر واحد بـ"المزحة السيئة".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر إن "رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي في الأول من نيسان/أبريل، مزحة سيئة".