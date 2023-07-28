قائد القوات الجوية يحذر من استغلال "أعداء إسرائيل" للأزمة داخل الجيش
حذر قائد السلاح الإسرائيلي اللواء" تومر بار" من محاولة استغلال "أعداء إسرائيل" الأزمة الداخلية في إسرائيل، وما أحدثته من انقسامات في صفوف عناصر الجيش، وخاصة القوة الجوية، وحذر أي طرف من محاولة اختبار قدرات الجيش الإسرائيلي.
وأكد بار، خلال محادثات عقدت على مستوى القيادة في سلاح الجو، على خلفية إعلان العديد من ضباط الاحتياط رفض الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية، جاهزية سلاح الجو لردع أي عدوان مباغت.
كما دعا بار إلى التماسك في الجيش الإسرائيلي، وقال: "لا أشك في أننا نواجه تحديات كثيرة، وأنا متيقظ بشأن كل التهديدات في جميع القطاعات وبشأن ما يقوله أعداؤنا، من الممكن أن يحاولوا في وقت مثل هذا اختبار حدود قدراتنا في قطاع الجو.. لدينا ما يكفي من التماسك واليقظة".
وكان الجيش الإسرائيلي سابقا أعلن رسميا أن ضررا كبيرا طال عدة قطاعات في الجيش؛ نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.
لكن البيان أكد أن الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب".