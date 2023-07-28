قائد القوات الجوية يحذر من استغلال "أعداء إسرائيل" للأزمة داخل الجيش‎

كما دعا بار إلى التماسك في الجيش الإسرائيلي، وقال: "لا أشك في أننا نواجه تحديات كثيرة، وأنا متيقظ بشأن كل التهديدات في جميع القطاعات وبشأن ما يقوله أعداؤنا، من الممكن أن يحاولوا في وقت مثل هذا اختبار حدود قدراتنا في قطاع الجو.. لدينا ما يكفي من التماسك واليقظة".

وكان الجيش الإسرائيلي سابقا أعلن رسميا أن ضررا كبيرا طال عدة قطاعات في الجيش؛ نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

لكن البيان أكد أن الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب".