إسرائيل تطالب تشاد بكبح نفوذ إيران وحزب الله في الساحل

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "سفارة تشاد تقع في مدينة رمات غان المتاخمة لتل أبيب".

وقال ديبي في مقطع مصور من مراسم افتتاح السفارة: "هذا يوم رائع، يوم تاريخي لتشاد وإسرائيل على حد سواء.. أدعو الله أن تعود العلاقات بين بلدينا بالنفع على الشعبين، شعبكم وشعبنا، من خلال الافتتاح الرسمي لسفارتنا هنا".

وقال نتنياهو وهو واقف إلى جانب الرئيس التشادي: "نعمل على تعزيز صداقتنا، ومصلحتنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي التقى بديبي قبل ذلك: إن "الوزير أشار إلى أهمية تقليص نفوذ إيران وحزب الله في منطقة الساحل؛ لضمان الاستقرار والحيلولة دون تصدير الإرهاب".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة في تشاد أو طهران، فيما رفض المكتب الإعلامي لحزب الله التعليق.