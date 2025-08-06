صحفي تركي سجين يكشف فحوى رسالة بهجلي إلى أوجلان

كشف الصحفي التركي فاتح ألتايلي، في مذكرات أرسلها من سجن "سيليفري"، أن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي أرسل قصيدة كتبها الشاعر جاهد تارانجي إلى زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. وفق قناة "آر تي".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أمرت محكمة تركية بحبس الصحفي المستقل البارز فاتح ألتايلي بسبب تعليقات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت تهديداً للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتحدث عن حكام سابقين من العهد العثماني، تعرضوا في الماضي إلى "الاغتيال" أو "الغرق"، وهو ما اعتبر تهديدا لشخص أردوغان.

وقال الصحفي المحتجز حاليا في سجن سيليفري بتهمة "تهديد الرئيس": "أرسل رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي قصيدة لعبد الله أوجلان. أنا لا أمزح. بهجلي أرسل لأوجلان قصيدة للشاعر جاهد تارانجي. يا لها من معلومة!".

وأضاف ألتايلي: "كما كتب بهجلي ملاحظة. إذا لم يكن أوجلان يختلق الأمر، فإنني أحيي مهندس العملية باحترام. أقول هذا لهذا السبب. هناك توافق وتفاهم بين الاثنين يفوق التصور".

وجاءت تصريحات الصحفي التركي المعتقل في رسالة أرسلها إلى برنامج بعنوان (لا يستطيع التعليق) على موقعه بالـ"يوتيوب".

يذكر أن دولت بهجلي أَطلق قبل أشهر مبادرة لحل الأزمة الكردية في تركيا، واستجاب لها عبد الله أوجلان وأعلن عن حل "حزب العمال الكردستاني".

واعتقل فاتح ألتايلي في يونيو/ حزيران الماضي بعد نشره في قناته على "يوتيوب" نتائج استطلاع رأي مجهول، يزعم أن 70% من المواطنين يرفضون بقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة مدى الحياة.