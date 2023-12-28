زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتسريع الاستعدادات للحرب

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون أمر الجيش وصناعة الذخيرة وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها "بتحركات مواجهة" غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أدانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، ما وصفته بالتحركات العسكرية المتهورة التي يقوم بها "بلطجية" في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان سول عن إطلاق بيونغ يانغ المسلحة نوويًا صاروخًا.