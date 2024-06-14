بوتين: تجميد الأصول الروسية في الخارج "سرقة"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنها "سرقة"، محذّرًا من أن الخطوة "لن تمر دون عقاب".

وقال بوتين، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس"، إن البلدان الغربية تحاول التوصل إلى "أساس قانوني من نوع ما" لتجميد الأصول "ولكن رغم محاولات الخداع كلها، السرقة تظل سرقة ولن تمر دون عقاب".

وتدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتزويد أوكرانيا بقرض كبير مقدمًا الآن وتوفير التمويل لكييف في عام 2025، بحسب وكالة "رويترز".