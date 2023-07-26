قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي قادة الجيش والاستخبارات في إسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، إسرائيل، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها قادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب عبر تويتر إن "قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا هبط في إسرائيل في زيارة رسمية في جيش الدفاع".

وأضاف أدرعي أن "من المتوقع ان يلتقي غدًّا مع رئيس الأركان وسيحل ضيفًا في هيئة الاستخبارات".

يأتي ذلك في وقت تشهد إسرائيل أزمة سياسية متصاعدة منذ أسابيع إثر عزم حكومة نتنياهو إجراء تعديلات قضائية، نتج عنها انطلاق تظاهرات واسعة وإضرابات شاملة في مختلف القطاعات.