الغارديان: استجابة الأمن الروسي لهجوم موسكو كانت بطيئة وصادمة

رأى تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن رد فعل جهاز الأمن الروسي الكبير على هجوم تنظيم "داعش"، على قاعة حفلات موسيقية خارج العاصمة موسكو، وأودى بحياة 137 شخصًا، كان بطيئًا وصادمًا.

وتساءل التقرير عما إذا كانت الحرب في أوكرانيا قد جعلت أجهزة الأمن الروسية تُغفل واجبها الرئيسي المتمثل بمتابعة الخلايا والتنظيمات الإرهابية، وحماية المواطنين.

وبحسب التقرير، يُعتبر استئصال الخلايا الإرهابية المصممة والمدربة تدريباً جيداً ليس بالمهمة السهلة بالنسبة لأجهزة الأمن في أي بلد، ولكن هناك دلائل عديدة على أن الفشل في منع هجوم يوم الجمعة يرجع في جزء كبير منه إلى الإخفاق الأمني من جانب السلطات الروسية.