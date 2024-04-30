غروسي يزور طهران الأسبوع المقبل

كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" إن غروسي سيشارك في "المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية" في محافظة أصفهان وسط إيران، بعد أن يتحدث مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن الأنشطة النووية للبلاد.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "بهروز كمالوندي" قوله إن "غروسي سيتوجه إلى إيران الأسبوع المقبل؛ للمشاركة في المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيات النووية الإيرانية الذي سيعقد في أصفهان".

وأضاف كمالوندي "أنه خلال هذه الزيارة، سيتشاور غروسي مع بعض المسؤولين في إيران فيما يتعلق بالقضايا النووية الإيرانية"، منوهاً أن "المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية سيعقد في الفترة من الاثنين إلى الأربعاء من الأسبوع المقبل في مدينة أصفهان".

فيما ذكرت وكالة أنباء "نور نيوز" المقربة من مجلس الأمن القومي الإيراني أن "غروسي من المقرر أن يصل طهران في 6 أو 7 أيار/مايو المقبل".